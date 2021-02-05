Чужие в Сызрани. Рыбак вытащил из воды инопланетных рыб-монстров

В Сызрани 3 февраля мужчина выловил из проруби рыб-монстров, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24" со ссылкой на КТВ-Луч.

Улов показалася рыбаку Ивану странным, происхождение его было неизвестно. Мужчина засомневался, что рыбу можно употреблять в пищу. Видео с пойманными "инопланетянами" житель Сызрани поделился в соцсетях. Сами по себе существа напоминали скорее змей, чем рыб. Комментаторы ролика сравнили добычу с "чужими" – инопланетянами из одноименного научно-фантастического фильма ужасов.

"Первый раз таких рыбин достаю из проруби. Говорят, они очень вкусные, но я не уверен, что их можно употреблять в пищу. Мерзость какая-то! Они даже на ощупь противные. Думал-думал, да и выпустил обратно", – добавил рыбак.

В издании КТВ-ЛУч отметили, что подобная рыба науке известна. Называется она вьюн.

Обитают вьюны в пресной воде и относятся к классу лучепёрых отряда карпообразных. Своё название рыба получила за её особенность извиваться подобно змее. К слову, малая известность помогла вьюнам из улова Ивана выжить – рыб он выпустил в воду.