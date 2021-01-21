Кадыров попросил ООН и ОБСЕ выдать "террориста номер один"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям с просьбой выдать эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Соответствующее видео опубликовано в Instagram ЧГТРК "Грозный".

Кадыров называет Закаева "террористом номер один". Глава Чечни отметил, что тот поддерживает "Имарат Кавказа" (запрещенная в России организация). Рамзан Ахматович попросил ОБСЕ и ООН выдать этого "шакала", чтобы судить его по всей строгости закона.

В 2003 году Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании. Генпрокуратура России обвинила его в том, что он создал бандформирование численностью от 300 до 1500 боевиков.