В Госдуму внесен проект о дополнительных трудовых гарантиях

Работники с детьми могут получить дополнительные трудовые гарантии. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о занятости в ночное время, выполнении сверхурочной работы, а также поездках в командировку.

Так, например, сейчас работать в ночь только с письменного согласия имеют право матери с детьми до трех лет, родители детей-инвалидов и те, кто ухаживает за больными родственниками.

К ним предлагается добавить многодетных родителей, а также сотрудников с детьми до 14 лет, если второй супруг отсутствует или работает вахтовым методом. Привлечь к сверхурочной работе или отправить в командировку их также можно будет тоже только с письменного согласия.