Суррогатное материнство в России может попасть под ограничения

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предлагает внести коррективы в такое явление как суррогатное материнство. Если он будет одобрен, то прибегнуть к данным услугам смогут только замужние и женатые россияне в возрасте от 25 до 55 лет.

Также депутаты предлагают запретить рекламу суррогатного материнства. Объясняется это тем, что она формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности, сообщает РИА Новости.

Данный законопроект позволит предотвратить торговлю детьми в России, а также взять на контроль рынок суррогатного материнства.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина видит много противоречий в инициативе депутатов. Она считает, что законопроект может нарушать конституционные права человека. В частности, люди, не находящиеся в браке, будут ограничены в праве на материнство и отцовство.