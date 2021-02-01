В России могут запретить звуковую рекламу

В Госдуму внесен законопроект о запрете звуковой рекламы.

Авторами документа являются депутаты от ЛДПР. Они указывают, что звуковая реклама на улицах с использованием громкоговорителей и динамиков крайне негативно влияет на здоровье и качество жизни людей. Кроме того, такая реклама даже при условии соблюдения санитарных норм по уровню шума не обеспечивает для человека благоприятную среду обитания.

Сейчас в законе есть запрет только на распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а прямого запрета на такую рекламу на улицах нет. От граждан поступают жалобы в различные органы госвласти. Решить эту проблему можно только с помощью внесения изменений в федеральный закон "О рекламе".

Как сообщает РИА Новости, депутаты Госдумы предлагают запретить распространение громкой рекламы на улицах.