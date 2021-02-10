Думский комитет одобрил законопроект о запрете уличной звуковой рекламы

В среду комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете распространения звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.

Документ внесен на рассмотрение Думой Астраханской области, передает ТАСС.

Для привлечения большего числа потребителей распространители рекламы часто пользуются звукоусиливающей аппаратурой, которая работает в непрерывном режиме, повторяясь снова и снова.

Астраханские депутаты отметили, что, становясь навязчивой, реклама оказывает отрицательное влияние на условия работы и досуг граждан.

Несмотря на то, что уровень шума от звуковой рекламы не нарушает действующие санитарные нормы, постоянное повторение одной и той же информации в течение дня негативно влияет на жизнедеятельность граждан.