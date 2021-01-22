22 января 2021 01:05

Жительница Удмуртии искала киллера для бывшего мужа, чтобы получить пособие


pixabay

За убийство бывшего супруга предприимчивая дама сулила потенциальному исполнителю 10 тысяч рублей. После смерти благоверного она рассчитывала получить пособия по потере кормильца.

По данным следствия, 38-летняя обвиняемая около пяти лет назад развелась с 34-летним супругом. После развода женщина переехала из области в Ижевск с четырьмя несовершеннолетними детьми в возрасте от 9 до 17 лет и полугодовалым внуком. Многодетная мама сняла квартиру и через некоторое время поняла, что личных средств на жизнь ей не хватает. Тогда-то женщина и придумала необычный способ поправить финансовое положение – организовать убийство бывшего супруга, чтобы получить пособия.

Женщина обратилась к знакомому, у которого за плечами был тюремный опыт, и предложила ему 10 тысяч рублей за осуществление ее плана. Мужчина сначала отговаривал кровожадную заказчицу, а потом сообщил о ее намерениях в полицию.

Дальше мужчина действовал под контролем оперативников. Была сымитирована смерть жертвы. Когда обвиняемой сообщили, что ее бывший супруг скончался в реанимации, она встретились с "исполнителем" и передала ему первую часть оговоренной суммы – 5 тысяч рублей. После передачи денег женщина была задержана полицейскими.

Обвиняемая признала свою вину и была взята под стражу. Дети обвиняемой переданы отцу и бабушке. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация приготовления к убийству из корыстных побуждений, по найму".

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