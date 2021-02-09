Женщина "заказала" восьмилетнюю падчерицу

Сотрудники полиции и оперативники ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетнего ребенка, об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в МВД России.

Все началось с того, что жительница Кызыла приняла решение не делить две квартиры, принадлежавшие ее умершему супругу, с восьмилетней дочерью покойного мужчины.

Чтобы избавиться от конкурентки, являющейся наследницей первой очереди, злоумышленница начала искать киллера – за убийство ребенка она была готова заплатить 180 тысяч рублей.

Об этом стало известно правоохранителям, и в роли подставного наемного убийцы выступил сотрудник уголовного розыска. Заказчица сообщила ему все необходимые данные о жертве, в том числе – места проживания и учебы, и показала девочку исполнителю преступления в тот момент, когда она стояла на автобусной остановке.

Также женщина передала киллеру задаток в размере десяти тысяч рублей и электрошокер, которым, по ее мнению, и следовало убить наследницу недвижимого имущества.

Через некоторое время оперативник "отчитался" постановочной фотографией и шапкой, принадлежавшей ребенку. После этого заказчицу несостоявшегося преступления задержали.