Жительница Тывы заказала убийство 8-летней девочки, чтобы завладеть квартирой

СК возбудил в отношении 61-летней жительницы Тывы уголовное дело статье 105 УК РФ "Приготовление к совершению убийства малолетнего по найму".

По версии следователей, в декабре прошлого года подозреваемая с целью единоличного получения в наследство двух квартир от ее погибшего супруга, организовала убийство его восьмилетней дочери от другой женщины, така как девочка является наследницей первой очереди. Обвиняемая нашла исполнителя убийства малолетней и пообещала ему награду в 180 тысяч рублей.

В качестве задатка она лично передала мужчине 10 тысяч рублей, после чего сообщила место жительства малолетней, и где она обучается. В качества орудия преступления она предложила использовать электрошокер. Однако заказное убийство ребенка было пресечено сотрудниками МВД и УФСБ и по республике Тыва в рамках оперативных мероприятий.

В настоящий момент женщине предъявили обвинение. Суд избрал ей мер пресечения в виде заключения под стражу. По данному делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на подкрепление доказательной базы.