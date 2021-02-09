В Тыве арестована женщина, заказавшая убийство ребенка из-за наследства

В Тыве возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней жительницы города Кызыла. Её подозревают в приготовлении к совершению убийства малолетнего по найму, отмечено на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре 2020 года женщина организовала заказное убийство 8-летней дочери скончавшегося супруга. Цель – заполучить две квартиры, принадлежавших умершему мужу, но переходящие ребёнку по наследству первой очереди.

Вдова нашла исполнителя убийства, пообещав за выполнение дела 180 тысяч рублей. Через некоторое время она лично передала исполнителю в качестве задатка 10 тысяч. Затем она сообщила нанимаемому место жительства малолетней и самого ребёнка, когда та стояла на автобусной остановке. В качестве орудия убийства был выбран электрошокер, который женщина передала исполнителю лично.

Тем не менее запланированное преступление так и не было доведено до конца благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ и МВД по республике, которые пресекли совершение деяния в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас женщине предъявлено обвинение. По ходатайству следователя она была заключена под стражу.

Уполномоченные органы проводят необходимые следственные действия для закрепления доказательной базы.