Не сказочная история: злая мачеха заказала убийство 8-летней девочки

В Туве предотвратили заказное убийство 8-летней девочки. С ребенком решила расправиться собственная мачеха. В погоне за наследством Падчерицы преступница нашла киллера, снабдила его электрошокером и даже внесла аванс. заказчицу несостоявшегося убийства удалось вычислить. Что ей теперь грозит?

‑ Катю че? Тоже валить или как?

‑ С Викой! Вика – наследница! Катя там не наследница, она ничего не может!

На кадрах жительница Кызыла Татьяна Глотова обсуждает детали намеченного убийства своей падчерицы – 8-летней Вики. По версии следствия, поводом стало наследство погибшего мужа.

"В декабре 2020 года обвиняемая с целью единоличного получения наследства в виде двух квартир, принадлежащих на праве собственности ее супругу, организовала убийство его 8-летней дочери", – поясняет старший помощник руководителя тувинского Следственного управления Следственного комитета Алла Нурсат.

Дочь от первого брака Вика была первой в очереди наследования, ей должна была достаться жилплощадь в двух многоэтажках.

Одна из квартир, из-за которой жизнь ребенка была оценена в 180 тысяч рублей, находится в обычной панельной 9-этажке, каких много строили в Кызыле в начале 1990-х годов.

Чтобы завладеть квартирами заказчица сначала пыталась судиться с ребенком, а затем стала искать исполнителя для убийства. Об этом узнали полицейские. Вместо киллера на переговоры к заказчице отправился оперативник. К делу подключились и сотрудники ФСБ.

"В роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Под оперативным сопровождением полицейских состоялась встреча потенциального киллера и заказчицы убийства в ее квартире. Через некоторое время злоумышленница лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей. Фигурантка сообщила, где обучается и проживает несовершеннолетняя девочка", ‑ пояснила начальник пресс-службы МВД России по Республике Тыва Ая Бюрбю.

Татьяна Глотова передала исполнителю электрошокер, купленный за 1400 рублей.

Позже оперативник принес заказчице шапку девочки и постановочную фотографию якобы мертвого ребенка.

После этого Глотову задержали. Судьбой девочки занимаются социальные работники.

"Нужно будет посмотреть. Если она достаточно длительное время воспитываясь у этой мачехи, которая такие злодеяния затевала против нее, то нужно посмотреть каково ее психологическое состояние на сегодня. И специалисты окажут всю необходимую помощь", ‑ поясняет уполномоченный по правам ребенка в республике Тыва Ольга Россова.

Сейчас 8-летняя Вика в безопасности, а Татьяна Глотова арестована. Ей уже предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка. Заказчице неисполненного преступления грозит пожизненное заключение.