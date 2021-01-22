Юноша, танцевавший лезгинку у Вечного огня, принес извинения. Видео

Молодой человек, станцевавший лезгинку в Ставропольском крае у мемориала с братским захоронением советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, опубликовал видео с извинениями.

Известно, что 16 января юноша устроил танцы на фоне Вечного огня в селе Донском Труновского округа, а его приятель снял происходящее на камеру смартфона. Через некоторое время запись оказалась в Сети и ею заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают местные СМИ, полицейские начали поиски танцора и вскоре установили его личность.

Юноша заявил, что старшие родственники объяснили ему всю глубину его неправоты, и он пообещал больше никогда не будет совершать такие поступки.

Отметим, что недавно в Липецке 17-летний подросток был осужден за осквернение мемориального комплекса и памятника "Скорбящий воин". Юный вандал получил 110 часов исправительных работ.