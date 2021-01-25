На Ставрополье обвиняют подростка в осквернении воинского мемориала танцами

Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой подросток танцует на воинском мемориале в селе Донское, сообщает ГТРК "Ставрополье".

Решение было принято по результатам проведенной следователями СКР проверки. Выяснено, что инцидент произошёл 16 января. Тогда молодой человек, гуляя по местному парку, решил станцевать на мемориале Вечного огня. Сам объект расположен на мемориале "Вечная слава" памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Видео он разместил в социальных сетях.

Позднее подросток записал видеообращение, в котором извинился за содеянное. Уголовное дело заведено по статье "Осквернение мест захоронения".

Мемориал "Вечная слава" был разбит в селе Донском ещё в 1975 году. На месте захоронены урны с прахом воинов, погибших в в 1942-1943 годах.