Российские военные получили антибиотик против вражеской артиллерии

Новейший комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" начал поступать на вооружение российской армии. Первую партию передали в декабре 2020 года, пишет агентство ТАСС со ссылкой на концерн "Вега".

Комплекс разведки разработан в научно-исследовательском институте "Вектор", который входит в "Вегу". "Пенициллин" состоит из звуковых и оптико-электронных датчиков, которые всего за 5 секунд по грохоту орудий могут рассчитать координаты вражеской артиллерии. Также по звуку от разрывов боеприпасов комплекс способен определить, насколько близко снаряды упали к цели.

Один комплекс "Пенициллин" контролирует полосу шириной до 25 километров.