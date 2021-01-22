ЦСКА отдал Бистровича в турецкий клуб

ЦСКА отдал полузащитника Кристияна Бистровича в аренду турецкому клубу "Камымпаша". Условия арендного договора предусматривают выкуп игрока.

Как сообщает РИА Новости, Кристиян Бистрович проведет остаток сезона в Стамбуле. "Касымпаша" имеет право выкупа 22-летнего футболиста. В текущем сезоне хорватский полузащитник сыграл за ЦСКА 14 матчей, в которых забил 2 мяча и заработал одну красную карточку.

Бистрович пришел в ЦСКА в январе 2018 году из клуба "Славен" (Белупо).. За это время хорват успел сыграть за армейский коллектив 88 матчей и забить 6 мячей. В 2018 году он выиграл Суперкубок России.