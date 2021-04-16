Экс-футболист ЦСКА Тошич перебрался в Казахстан

Зоран Тошич, который семь сезонов провел в московском ЦСКА, выиграв вместе с "красно-синими" три чемпионата и два Кубка России, продолжит карьеру в первенстве Казахстана, в составе команды "Тобол". Контракт с 33-летним сербом подписан до конца года.

Тошич последний сезон играл за китайский "Тайчжоу Юаньда", который в конце марта нынешнего года обанкротился и прекратил существование, напоминает "Спорт-экспресс". После ликвидации клуба все его футболисты, включая Тошича, стали свободными агентами.

Серб будет играть за команду, которая на сегодня занимает четвертое место в высшей лиге чемпионата своей страны, уступая "Астане", "Таразу" и "Кайрату" по дополнительным показателям.