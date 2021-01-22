Полиция Череповца отреагировала на видео с жестоким задержанием водителя

В Череповце полицейские задержали водителя, отказавшегося предоставить стекла для измерения их светопропускаемости, когда сотрудники ДПС предположили, что тонировка на его автомобиле установлена незаконно.

Видео, снятое женой водителя, широко распространилось по местным пабликам. При этом сообщалось, что сотрудники полиции необоснованно применили силу, задержанного водителя отпустили домой спустя лишь сутки со штрафом в размере 500 рублей.

На эту информацию отреагировал начальник УМВД России по городу Череповцу Артем Суманеев и сообщил, что в настоящее время проводится тщательная проверка действий инспекторов ДПС.

Кроме того, полицейские продемонстрировали видео событий, предшествующих задержанию.

На опубликованных кадрах видно, что водитель не предоставлял для измерения стекла своей машины, а затем упорно отказывался пройти с сотрудниками ДПС для составления, несмотря на многократные их предупреждения о применении силы в случае неповиновения законному требованию представителя власти.

При этом в конфликт несколько раз громко вмешивалась жена водителя, отмечая важность того факта, что она находится в положении. По ее словам, инспекторы оскорбляли ее, а один из них больно ударил дверью по животу. Девушка заявила, что намерена подать в суд на полицейских.