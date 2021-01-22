В Госдуме объяснили "голоса с того света"

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев в день своей смерти каким-то образом проголосовал за принятие ряда законопроектов в нижней палате парламента. Также отдать свой голос смог замруководителя фракции Валентин Шурчанов, будучи при этом в тяжелом состоянии. Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков объяснил, как такое могло произойти.

По словам политика, за Агаева и Шурчанова могли проголосовать их коллеги "на автомате", словно бы те просто отсутствовали. Поздняков отметил, что произошла ошибка без какого-либо умысла, официальная проверка здесь не требуется. В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" государственный деятель пояснил, что голоса Агаева и Шурчанова все равно не повлияли бы на принятие законопроектов.

Ваха Абуевич умер 23 сентября прошлого года, а Валентин Сергеевич скончался 18 декабря. Причиной их смерти стал коронавирус.