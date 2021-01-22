"Фиорентина" ждет приезда Кокорина

Во Флоренции ждут приезда российского нападающего Александра Кокорина. "Спартак" и "Фиорентина" согласовали переход 29-летнего футболиста.

В ближайшее время Александр Кокорин должен приехать во Флоренцию, чтобы подписать контракт с "Фиорентиной". Трансфер российского нападающего обойдется итальянскому клубу в 4,5 миллионов евро. Контракт Кокорина рассчитан на 3,5 года.

Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли заявил, что с нетерпением ждет приезда Кокорина. "Ждем его приезда и подписания контракта. После это мы поговорим с Александром", – приводит слова Пранделли "Спорт-Экспресс".