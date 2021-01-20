"Спартак" и "Фиорентина" договорились о трансфере Кокорина за пять млн евро

Московский футбольный клуб "Спартак" и итальянская "Фиорентина" достигли принципиальной договоренности по трансферу российского нападающего Александра Кокорина.

Сумма сделки – пять миллионов евро. Как сообщает спортивный комментатор Нобель Арустамян в Telegram, итальянский клуб предлагает Александру зарплату около 1,7 млн евро в год. В "Спартаке" форвард получает 3 млн евро в год.

Все детали между клубами согласованы. Осталось только дождаться решения футболиста. По словам журналиста, во Флоренции ждут ответа от Кокорина в течение 24 часов, после чего клуб переключится на другого игрока.

Напомним, Кокорин стал игроком "Спартака" в начале августа 2020 года, подписав контракт, рассчитанный на три года. В составе московской команды Александр принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Также на счету нападающего 48 игр и 12 голов за сборную России, за которую он в последний раз сыграл в конце 2017 года.