Форвард "Спартака" Кокорин может перейти в "Фиорентину"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин может продолжить карьеру в итальянской серии "А". В услугах россиянина заинтересована "Фиорентина".

Флорентийский клуб планирует в ближайшее время усилить линию атаки. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 29-летний Кокорин является приоритетной кандидатурой для "фиалок".

Напомним, Кокорин стал игроком "Спартака" в начале августа 2020 года, подписав контракт, рассчитанный на три года. В составе московской команды Александр принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Также на счету нападающего 48 игр и 12 голов за сборную России, за которую он в последний раз сыграл в конце 2017 года.