Кокорин может сыграть за "Фиорентину" против "Интера"

Дебют бывшего футболиста "Зенита" и "Спартака" Александра Кокорина за итальянскую "Фиорентину" может состояться уже в ближайшую пятницу. "Фиалки" проведут домашний матч против миланского "Интера" и их новобранец может выйти на поле.

Все документы, необходимые для завершения юридической части трансфера Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину", получены, сообщает Firenze Viola, и сделка считается состоявшейся. Так что ничто не мешает россиянину выйти на поле, если, конечно, тренеры "фиалок" доверят ему место в составе.