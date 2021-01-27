Кокорин официально объявлен футболистом "Фиорентины"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Кокорин подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Это произошло после того, как 29-летний футболист прошел медицинское обследование.

По итогам осмотра к состоянию здоровья Кокорина у представителей "Фиорентины" претензий не оказалось. "Фиалки" официально объявили Кокорина своим игроком на клубном сайте. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

"Спартак" за продажу игрока получит от "Фиорентины" выплату в размере 4,5 миллионов евро.

Несмотря на подписание контракта, в ближайшем матче чемпионата Италии против "Торино" Кокорин принять участия не сможет. На данный момент россиянин не имеет соответствующей рабочей визы.