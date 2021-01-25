Кокорин прилетел во Флоренцию и обратился к болельщикам "Фиорентины"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин прибыл во Флоренцию, где в ближайшее время подпишет контракт с местной "Фиорентиной".

"Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola", – обратился Кокорин к болельщикам итальянского клуба.

По информации итальянских СМИ, Александр в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с "Фиорентиной" контракт, рассчитанный до 2024 года. Сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.

Напомним, Кокорин стал игроком "Спартака" в начале августа 2020 года, подписав контракт, рассчитанный на три года. В составе московской команды Александр принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Также на счету нападающего 48 игр и 12 голов за сборную России, за которую он в последний раз сыграл в конце 2017 года.