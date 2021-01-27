"Спасибо за теплый прием". Кокорин обратился к болельщикам "Спартака"

Российский футболист Александр Кокорин, накануне подписавший контракт с итальянской "Фиорентиной", обратился к болельщикам своего предыдущего клуба – московского "Спартака". 29-летний игрок поблагодарил за отсутствие негатива.

В видеообращении, записанном пресс-службой "Спартака", он заявил: "Хотел бы сказать болельщикам два слова. В первую очередь, спасибо за то, что тепло приняли, несмотря на мои выступления за другие команды-конкуренты. Негатива не было и я это почувствовал. Спасибо за это".

"Полгода в команде стали для меня новым опытом. Все было хорошо и позитивно. Единственный момент – с травмами, и все. Тут претензии только к себе. Может быть, все могло быть намного лучше, но как есть, так есть. Всем спасибо. Увидимся на футбольных полях!"

Напомним, что Кокорин выступал за "Спартак" с августа 2020-го года, сыграв за это время 10 матчей и забив 7 голов.

В среду, 27-го января "Фиорентина" объявила о подписании контракта с Кокориным на 3,5 года. "Спартак" получил с продажи игрока 4,5 миллион евро.