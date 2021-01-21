Александр Кокорин согласился на переход во "Фиорентину"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Кокорин, вероятнее всего, продолжит карьеру в итальянской Серии "А". 29-летний форвард согласился на переход в "Фиорентину".

Накануне стало известно, что клубы достигли принципиальной договоренности по трансферу россиянина. Сумма сделки – пять млн евро.

"Фиалки" предложили Кокорину зарплату около 1,7 млн евро в год и дали сутки на размышление. В стане "красно-белых" нападающий получает три млн евро в год.

Как сообщает спортивный комментатор Нобель Арустамян в Telegram, Александр согласился на предложенные ему условия и в ближайшее время отправится во Флоренцию.

Напомним, Кокорин стал игроком "Спартака" в начале августа 2020 года, подписав контракт, рассчитанный на три года. В составе московской команды Александр принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Также на счету нападающего 48 игр и 12 голов за сборную России, за которую он в последний раз сыграл в конце 2017 года.