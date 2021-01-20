"Ведутся переговоры". В "Спартаке" подтвердили интерес "Фиорентины" к Кокорину

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов подтвердил информацию об интересе к Александру Кокорину со стороны итальянской "Фиорентины".

"К Кокорину существует интерес со стороны "Фиорентины", ведутся переговоры, – цитирует Фетисова РИА Новости. – До официального предложения со стороны итальянской команды дело пока не дошло".

О договоренности между клубами сообщил комментатор Нобель Арустамян в Telegram. По словам журналиста, "фиалки" предлагают Александру зарплату в 1,7 млн евро в год, а сумма сделки составит пять млн евро.

Напомним, Кокорин стал игроком "Спартака" в начале августа 2020 года, подписав контракт, рассчитанный на три года. В составе московской команды Александр принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Также на счету нападающего 48 игр и 12 голов за сборную России, за которую он в последний раз сыграл в конце 2017 года.