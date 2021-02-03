Кокорину выдали разрешение на работу в Италии

Российский новичок итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин получил разрешение на работу в Италии. 29-летний форвард уже тренируется с остальной командой. В тренерском штабе следят за его функциональным состоянием.

"Уже первого февраля Кокорин получил разрешение на работу в Италии. Сейчас он тренируется вместе с остальной командой и, кроме того, он также работает и по индивидуальной программе, – цитирует ТАСС пресс-службу "Фиорентины". – Главный тренер со своими ассистентами ежедневно оценивают состояние Александра. Они решат, когда он будет готов к участию в официальном матче".

Напомним, что Кокорин подписал контракт с флорентийским клубом 27 января. Стороны поставили подписи под контрактом на 3,5 года. Ранее он на протяжении полугода выступал за "Спартак", в составе которого провел 10 матчей и забил два гола при двух голевых передачах.