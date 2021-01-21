Александр Кокорин: с руководством "Спартака" было недопонимание

Футболист московского "Спартака" Александр Кокорин в ближайшее время станет игроком итальянской "Фиорентины". Экс-нападающий сборной России, "Динамо" и "Зенита" поделился с журналистами впечатлениями от полугодичного пребывания в стане "красно-белых".

Кокорин признался, что в целом его впечатления от "Спартака" хорошие: "Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова".

По словам форварда, он успел пообщаться с другим нападающим команды Александром Соболевым: "Сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного!" – цитирует "Спорт-экспресс". Как считает Кокорин, из его партнера по "Спартаку" вырастет хороший нападающий.

Ранее сообщалось, что игрок отправится в Италию в понедельник, 25 января. Там 29-летний нападающий пройдет медицинское обследование, после чего подпишет с "Фиорентиной" контракт. Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента.