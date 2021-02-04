Тренеры "Фиорентины" включили Кокорина в заявку на матч с "Интером"

Тренерский штаб итальянской "Фиорентины" во главе с главным тренером Чезаре Пранделли огласили заявку на ближайший матч чемпионата Италии против "Интера". В нее включен и российский новичок команды Александр Кокорин.

Встреча "фиалок" и "нерадзурри" состоится пятого февраля на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Напомним, что о трансфере Кокорина в "Фиорентину" было сообщено 27 января. Чуть позже стало известно о том, что уже первого февраля 29-летний россиянин получил разрешение на работу в Италии.