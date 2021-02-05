Кокорин начнет матч с "Интером" на скамейке запасных

Тренерский штаб "Фиорентины" определился со стартовым составом команды на игру 21-го тура чемпионата Италии по футболу против миланского "Интера". Российский нападающий "фиалок" Александр Кокорин оказался в запасе.

Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, с первых минут на поле стадиона "Артемио Франки" во Флоренции выйдут Бартоломей Дронговски, Лукас Мартинес, Херман Песселья, Игор Роша, Лоренцо Венути, Софьян Амрабат, Кристиано Бираги, Валентин Эйссерик, Борха Валеро и Душан Влахович.

Встреча между "Фиорентиной" и "Интером" состоится 5 февраля. Игра начнется в 22:45 по местному времени.