Кокорин дебютировал в чемпионате Италии

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин дебютировал в Серии А. В матче 21-го тура против миланского "Интера" 29-летний футболист вышел на замену во втором тайме. К этому моменту его команда уступала сопернику со счетом 0:2.

Кокорин заменил Душана Влаховича на 73-й минуте. За отведенное ему время результативными действиями россиянин не отметился.

Гости вышли вперед на 31-й минуте благодаря голу Николы Бареллы. После перерыва Иван Першич упрочил преимущество "Интера". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу миланского клуба.