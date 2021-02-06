"Деревянный": в Италии оценили дебют Кокорина

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин дебютировал в чемпионате Италии в матче с миланским "Интером". Россиянин вышел на замену и провел на поле около 20 минут. Итальянская пресса оценила игру 29-летнего футболиста из России.

"Кокорин совершил первые касания мяча в составе "Фиорентины", но смотрелся деревянным, оштукатуренным и неготовым", – говорится о россиянине в статье об игре в издании Firenze Post.

Напомним, что Кокорин вышел на поле на 73-й минуте, заменив форварда хозяев поля Душана Влаховича. Встреча завершилась победой "Интера" со счетом 2:0. Россиянин ничем не запомнился в отведенное ему время.

Экс-форвард "Спартака" подписал контракт с "Фиорентиной" 27 января. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.