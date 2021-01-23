В Новой Москве на свадьбе застрелили жениха и его брата

По предварительным данным, трагедия произошла в ночь с 22 на 23 января одном из загородных клубов, где праздновалась свадьба, сообщает ТАСС.

По неподтвержденной информации, злоумышленник открыл огонь из окна автомобиля, а потом скрылся в неизвестном направлении.

От полученных ранений двое мужчин, которые приходились друг другу братьями, скончались на месте. Причиной случившегося мог стать бытовой конфликт.

В столице введен план "Перехват" для розыска подозреваемого. На месте кровавой драмы работают следователи. Обстоятельства жестокого убийства выясняются.