Расстрел на московской свадьбе: подробности

Столичные следователи задержали подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе. Преступление произошло минувшей ночью в одном из ресторанных комплексов Москвы. Нападавший открыл огонь по жениху и его брату прямо во время торжества. В эти минуты 31-летний задержанный дает показания следователям. Кем оказался этот человек, и почему он взялся за оружие?

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округам – предположительно именно сюда сразу после задержания доставили предполагаемого главного фигуранта громкого дела об убийстве на свадьбе. 31-летнего мужчину подозревают в расправе над двумя братьями, один из которых был женихом на торжестве. Сейчас задержанного допрашивают следователи. Вероятно, в ближайшее время им станут понятны мотивы этого жуткого преступления.

Кадры сняты через несколько минут после двойного убийства в поселке Власово на окраине Москвы: сверкающий огнями гостиничный комплекс, рядом черный тонированный "Инфинити", украшенный ленточками – одна из машин свадебного кортежа. У ворот – тела двух братьев, по данным информагентств, Раду и Филлипа Кординяну.

Бракосочетание последнего и отмечали в огромном гостинично-ресторанном комплексе. В разгар торжества жених якобы повздорил с кем-то из гостей со стороны невесты. Выяснять семейные отношения решили за пределами клуба. На улице братьев в упор застрелил 31-летний мужчина.

Следственные действия в ресторане длились всю ночь. И как только криминалисты покинули здание, за работу взялись коммунальщики – в прямом смысле замели следы преступления. У входа в развлекательный комплекс, где произошла стрельба, убрали красный от крови снег, который с утра мог бы отпугнуть новых клиентов. Но алые пятна все еще видны.

Предполагаемый убийца скрылся на черном внедорожнике, предварительно сняв госномер. Его объявили в розыск, в Москве ввели план "Перехват". В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

"По данным следствия, 22 января во время праздничного мероприятия на территории Новой Москвы между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое мужчин получили огнестрельные ранения и скончались на месте происшествия. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается", – рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По слухам, свадьбу планировали гулять три дня, но все закончилось на второй. Гости якобы жили здесь же в гостиничных номерах. На организацию праздника, похоже, было потрачено немало сил и денег. По некоторым данным, братья Кординяну занимались бизнесом. Постояльцы этого отеля говорят: бракосочетание компания отмечала шумно и весело.

- Я видел – здесь полиция была, скорая помощь стояла. Толпа людей была.

- Сколько? 10-20?

– Больше.

- 50?

– Возможно, да.

Персонал ресторана на вопросы съемочной группы отвечает уклончиво. О происшествии здесь не распространяются – мол, убийство же произошло не в заведении, а на улице.

- Я ничего не знаю, это было там, на улице. Начальства нет.

Следователи полагают, что убийце помогал сообщник. Вероятно, именно он дал преступнику пистолет. По одной из версий, мужчина специально съездил за оружием. Он наверняка уже тогда понимал, чем закончится этот конфликт. В ближайшее время мотивы убийства станут известны и следователям. Для семьи жениха день свадьбы навсегда станет самым горьким в жизни.