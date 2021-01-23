В споре двух "Боруссий" Менхенгладбах переиграл Дортмунд

Расписание встреч 18-го тура чемпионата немецкой футбольной бундеслиги открыла игра в Менхенгладбахе, где местная "Боруссия" принимала одноклубников из Дортмунда. Оба клуба входят в число претендентов на медали, а очный спор завершился победой хозяев поля – 4:2.

В первом тайме соперничество двух команд свелось к спору двух бомбардиров: на два гола Эльведи гости ответили двумя точными ударами Холанда. Казалось, что второй тайм будет продолжением первого в плане равенства сил. Но после того, как Бенсенбайни вывел Менхенгладбах вперед, гости как-то резко подсели и на 78-й минуте Тюрам установил окончательный счет.

Победители набрали 31 очко и опередили на 2 турнирных балла проигравших, занимая 4-е место в таблице. Выше двух "Боруссий" стоят "Бавария" (39 очков), "РБ Лейпциг" (35) и "Байер" (32).