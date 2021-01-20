"Байер" обыграл "Боруссию" и вышел на второе место в бундеслиге

Футболисты леверкузенского "Байера" в матче 17-го тура чемпионата Германии на поле домашней арены обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.

У победителей голами отметились Мусса Диаби и Флориан Вирц, забившие на 14-й и 80-й минутах, а у гостей единожды на 67-й минуте отличился Юлиан Брандт.

"Байер" прервал безвыигрышную серию из четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и с 32 очками вышел на второе место в турнирной таблице, а "Боруссия" расположилась на четвертой строчке, имея в активе 29 баллов.