Бундеслига. "Бавария" обыграла "Вольфсбург", "Шальке" уступил "Фрайбургу"

Футболисты мюнхенской "Баварии" в рамках 29-го тура чемпионата Германии на поле "Фольксваген-Арены" в Вольфсбурге одержали победу над местным одноименным клубом – 3:2.

У победителей дубль оформил Джамал Мусиала (15-я, 37-я минута) и единожды отличился Эрик Шупо-Мотинг (25), а у хозяев поля голы забили Ваутер Вегорст (35) и Максимилиан Филипп (54).

В параллельной встрече вечера менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт" (4:0), "Байер" – "Кельн" (3:0) "Унион" переиграл "Штутгарт (2:1), а "Шальке" уступил "Фрайбургу" (0:4).

"Бавария" одержала четвертую победу в последних пяти матчах бундеслиги и с 68 очками лидирует в турнирной таблице, на второй строчке расположился "РБ Лейпциг" (61 очко), на третьей – "Вольфсбург" (54), на четвертой – "Айнтрахт" (53), а замыкает первую пятерку "Байер" (47).