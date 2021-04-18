"Бавария" выиграла в Вольфсбурге и упрочила лидерство в бундеслиге

Победой "Баварии" в принципиальном гостевом матче с "Вольфсбургом" завершился игровой день в немецкой футбольной бундеслиге. Действующие чемпионы Германии были сильнее соперника, который идет в группе преследования. Счет игры – 3:2 в пользу Мюнхена.

Первый тайм оказался очень богатым на события. К 25-й минуте гости вели 2:0 после голов Мусиалы и Шупо-Мотинга. В последней трети тайма Вегорст сократил отставание, но Мусиала сделал дубль и снова установил разрыв "+2". В начале второй половины встречи хозяева усилиями Филиппа вернули интригу, но большего ни одной из команд добиться не удалось.

"Бавария" имеет 68 очков и после ничьей "Лейпцига" с "Хоффенхаймом" (0:0) опережает главного конкурента на 7 турнирных баллов. "Вольфсбург" имеет 54 очка и будет бороться с "Айнтрахтом" (53) за бронзовую ступеньку пьедестала почета.