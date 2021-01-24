"Бавария" забила четыре безответных мяча в ворота "Шальке"

В матче 18-го тура немецкой бундеслиги "Бавария" на поле "Фельтинс-Арены" в Гельзенкирхене разгромила местную команду "Шальке", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей дубль оформил Томас Мюллер (33-я, 88-я минуты) и по разу отличились Роберт Левандовски (54) и Давид Алаба (90). Хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих записал на свой счет три результативных передачи.

"Бавария" одержала третью победу кряду и с 42 очками лидирует в турнирной таблице, а "Шальке", потерпевший четвертое поражение в последних пяти встречах, расположился на 18-й строчке, имея в активе семь баллов.