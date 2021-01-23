Лыжные гонки. Непряева замкнула шестерку лучших в Лахти

В финском городке Лахти продолжается очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Программа субботы открылась скиатлоном у женщин на 15 км. Его выиграла норвежка Тереза Йохауг, лучшая из россиянок Наталья Непряева замкнула шестерку лучших.

Следует отметить, что команда Норвегии на этапе в Финляндии вернулась в кубковые старты после того, как пропустила несколько гонок из-за пандемии коронавируса. В итоге сразу три норвежки стали лучшими в гонке по 7,5 км классическим ходом и "коньком".

Время Йохауг – 37 мин. 45,1 сек. Второй и третьей стали ее подруги по команде Хелен-Мари Фоссесхолм и Хайди Венг. Непряева проиграла чемпионке чуть более минуты, 16-е место заняла наша Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко – на 18-й строчке итогового протокола.