Российские лыжницы остановились в шаге от подиума на эстафете Кубка мира

Женская сборная России по лыжным гонкам заняла четвертое место на эстафете 4х5 км этапа Кубка мира в финском Лахти. Российскую команды представляли Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Мария Истомина.

Россиянки завершили гонки с отставанием в 1 минуту 30,7 секунды от победивших в гонке норвежек. Те проехали дистанцию за 49 минут 34 секунды. Вторыми финишировали лыжницы сборной Швеции (+42,9 секунды по отношению к норвежкам), третьими – финки (+59,5).

В Топ-10 вошла также вторая команда России в составе Натальи Мекрюковой, Лилии Васильевой, Екатерины Смирной и Алии Иксановой. Они уступили победительницам 4 минуты 01,9 секунды.