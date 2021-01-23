Сетьен требует от "Барселоны" 4 млн евро отступных за увольнение

Один из грандов испанского футбола – клуб "Барселона", – никак не может решить вопрос о размере компенсации за досрочное увольнение с поста главного тренера Кике Сетьена. Экс-наставник требует у каталонской команды 4 млн евро.

Руководители "Барселоны" не хотят платить Сетьену компенсацию, так как считают, что тот не оправдал ожиданий и не выполнил обещания, связанные с игрой команды. При этом, по сообщению Cadena Ser, каталонцы в последние годы очень много денег отдали на подобные выплаты.

Отставка Эрнесто Валверде, которого сменил Сетьен, обошлась клубу в 11 млн евро. А за приглашение нынешнего тренера голландца Роналда Кумана, который работал в сборной Нидерландов, пришлось заплатить 5 млн евро отступных федерации футбола этой страны.