Когда переболевшим COVID-19 стоит пройти вакцинацию?

Повторно люди заболевают крайне редко — это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все имеющиеся наблюдения. Так, врачи из медицинского университета в Пекине описали случаи повторного заражения коронавирусом пациентов с антителами. С конца января по конец апреля 2020 года они наблюдали за 273 больных COVID-19 и у 28 человек заподозрили реинфекцию. И как минимум у шести из них между двумя положительными ПЦР-тестами отмечался период отрицательных тестов. Интервал между выздоровлением и новым заражением составил от 19 до 57 дней.

"Мы склоняемся, что это комбинация таких факторов как генетические мутации в человеческой популяции, которые делают человека более восприимчивым к вирусной инфекции, в частности к SARS-Cov-2. Это определенный статус человека. Например, это может быть после определенных трансплантаций, именно аллогенных трансплантаций, когда человек вынужден принимать иммуносупрессию, либо это онкологические какие-то проявления, когда человек на цитостатиках. И первое, и второе блокирует развитие полноценного адаптивного иммунитета", – пояснил Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидат биологических наук.

Однако по информации китайских медиков, ни у кого из пациентов с повторным заражением не было подозрения на иммунодефицит. Они не принимали иммуносупрессоры, не страдали аутоиммунными заболеваниями или опухолями. Более того, у пяти из шести человек были обнаружены антитела к S-белку коронавируса. И это обстоятельство не уберегло их от реинфицирования. Причем болезнь протекала не легче, чем в первый раз.

Нужно также отметить одно важное наблюдение: исследователи провели секвенирование геномов коронавируса, выявленного во время повторного заражения. У всех шести пациентов в организме был найден новый штамм SARS-Cov-2, генетически отличный от предыдущего. В пяти случаях речь шла о так называемом британском штамме, который быстро распространился по всей планете.

"Те редкие случаи, когда есть двойная инфекция, двумя разными штаммами, как раз показывают, что один штамм бывает более конкурентен, чем другой. То есть он быстрее размножается как внутри организма, так и переходит от одного человека к другому", – отметил Павел Волчков.

Авторы исследования полагают, что повторное заражение связано не с наличием или отсутствием антител, а с дефицитом Т-клеточного ответа на инфекцию. Но вопросов пока все равно остается много. Какая концентрация антител нужна для полноценной защиты от вируса? Какой именно Т-клеточный ответ вызывают вакцины? Насколько он схож с ответом организма на сам коронавирус?

И как быть переболевшим COVID-19 – прививаться или нет? Разъяснения по этому поводу уже дали специалисты Роспотребнадзора. Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, могут не вакцинироваться до осени 2021 года.

Несмотря на возможное постепенное снижение количества антител к коронавирусу после болезни, в организме сохраняется клеточный иммунитет.