ЦНИИЭ сделал заявление о вакцинации переболевших ковидом и хроников

Люди, переболевшие коронавирусом, могут не вакцинироваться как минимум до осени текущего года. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Специалист обратил внимание на то, что риск заразиться COVID-19 повторно является крайне низким. По его словам, в мире известно лишь тридцать таких случаев. Есть и один летальный исход, но там был человек старше 80 лет, имевший онкогематологическое заболевание.

Горелов в эфире телеканала "Доктор" также рассказал, что штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, не отличается принципиально от уханьского и прочих мутаций. Это связано с тем, что в геноме не произошло даже одного процента изменения.

По словам эпидемиолога, в 20 процентах случаев заболеваемость ковидом протекает тяжело, требуя госпитализации. В 5 процентах случаев пациентов размещают в реанимации.

Специалист рассказал про особенности тестов для выявления инфекции. Он отметил, что наиболее часто ложноотрицательные результаты показывают экспресс-системы.

Эпидемиолог обратил внимание на то, что людям со слабым иммунитетом лучше прививаться вакциной центра имени Чумакова, поскольку она является "классической".

Александр Горелов также пояснил, повлияет ли вакцина на репродуктивную функцию женщин. По его словам, препарат не скажется на продолжении рода. При этом от беременности или донорства спермы стоит воздержаться на протяжении трех месяцев после прививки.

По данным оперштаба на 22 января, в России общее число заболевших коронавирусом достигло отметки в 3 677 352. Умерли 68 412 человек.