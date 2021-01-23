Кураеву пригрозили отлучением от Церкви

Покаяться и прекратить хулу на Церковь призвал протодиакона Андрея Кураева глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Лишение Кураева священного сана митрополит назвал "закономерным результатом его деятельности".

"А если он эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от Церкви", – сказал митрополит в эфире телеканала "Россия 24".

Суд Московской городской епархии 29 декабря усмотрел в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки "хулы на Церковь", признав его подлежащим извержению из священного сана. Решение вступит в силу в случае утверждения его патриархом Московским и всея Руси.

По словам митрополита Илариона, он искренне сожалеет о произошедшем с Кураевым, когда-то много сделавшим для Церкви. Благодаря его книгам и лекциям люди приходили к Богу, напомнил Иларион. однако с какого-то момента Кураев "встал на противоположный путь, и сейчас он своей клеветой на Церковь многих отталкивает и от Бога, и от религии, и от Церкви". По этой причине Кураева, по сути, с Церковью уже ничто не связывает, отметил митрополит.

Однако, добавил он, никогда не поздно остановиться и "встать на путь покаяния". К планам Кураева подать апелляцию на решение церковного суда Константинопольскому патриарху Варфоломею митрополит относится с иронией. По его словам, протодиакон "может подавать апелляции куда угодно, даже во Всемирную лигу сексуальных реформ", как советовал герой романа "Золотой теленок" Остап Бендер другому герою – Паниковскому. Возможностей подать апелляцию в Общецерковный суд и направить покаянное письмо патриарху у Кураева, по словам митрополита, было "более чем достаточно".

Кураев был запрещен в служении еще в апреле, его трижды приглашали в церковный суд, куда он не явился, напомнил Иларион.

"Поэтому решение принято", – отметил митрополит, добавив, что, по его мнению, решение это пересматриваться уже не будет.