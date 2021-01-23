Большунов занял пятое место в скиатлоне

На проходящем в финском Лахти шестом этапе Кубка мира по лыжным гонкам разыграны награды в мужском скиатлоне. Все призовые места заняли норвежцы. Лучший из россиня Александр Большунов стал пятым.

Как и у женщин, в мужском скиатлоне на лыжне доминировали норвежцы. Первые четыре места заняли представители скандинавской страны. Победил Эмиль Иверсен. На втором Сьюр Рете, третий результат у Пола Голдберга. Четвертый результат у Симена Крбгеоа.

Лидер сборной России Александр Большунов оказался четвертым в итоговом протоколе.. 13 е место у Алексея Червоткина, 14-м оказался Евгений Белов, а Иван Якимушкин – 17-м. Андрей Мельниченко занял 22-е место, Антон Ларьков – 28-е и Артем Мальцев – 35-е.