Юрий Бородавко: норвежец нарушил правила в борьбе с Большуновым

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов занял пятое место в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти. Четыре первых места у норвежских лыжников.

Незадолго до финиша в отрыв ушли шесть лыжников – пять норвежцев и Большунов. Но затем четверо норвежцев оторвались. Большунов отстал, а вслед за ним двигался по лыжне Ханс Холунд. В руках у норвежца была только одна палка.

Как заявил "Спорт-Экспресс" личный тренер Большунова Юрий Бородавко, норвежец Халанд нарушил правила в борьбе с Александром. В "серой зоне", где нет камер, норвежец грубо атаковал лидера сборной России и вытолкнул его с трассы. Это и стало причиной отставания Большунова на финише.