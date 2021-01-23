Клебо порадовался проигрышу Большунова

В Лахти, где проходит шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам, завершился мужской скиатлон. Четыре первых места заняли представители Норвегии, а Александр Большунов оказался пятым.

Незадолго до финиша Большунов столкнулся с норвежцем Хансом Холландом и упал. Оба лыжника сломали палки. Это падение помешало Александру побороться за победу.

Александр Большунов и его тренер Юрий Бородавко считают, что норвежец сознательно толкнул нашего лыжника. В сборной Норвегии придерживаются иного мнения. Йоханнес Клебо порадовался проигрышу Александра.

"Большунов побеждал, пока не было наших. Хорошо, что норвежцы поставили его на место. Мы показали, что можем его побеждать", – приводит слова Клебо "Спорт-Экспресс".