Появилось видео нападения на съемочную группу "Вестей-Омск"

Агрессивно настроенный мужчина атаковал журналистов в Омске – оператор ГТРК "Иртыш" запечатлел на видео момент нападения.

Известно, что накануне съемочная группа "Вестей-Омск" отправилась к Левобережному рынку, чтобы разобраться в ситуации со стихийной несанкционированной торговлей, на которую главе региона Александру Буркову пожаловались зрители программы "Диалог с губернатором".

На месте корреспондента и оператора встретил один из торговцев, который попытался выбить камеру, а потом отобрал микрофон у журналистки и решил забрать его с собой, но в итоге передумал и выбросил оборудование.

Журналисты уже отметили, что не собираются спускать дело на тормозах и обязательно обратятся в правоохранительные органы.